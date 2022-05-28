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Крупнейшие южнокорейские конгломераты объявили о масштабных инвестициях и планах по найму сотрудников на ближайшие пять лет. 24 мая пятилетний план представила Samsung Group, которая намерена инвестировать 450 трлн. вон (356 млрд долларов). При этом 285 млрд. долларов будут инвестированы в отечественную экономику. Планируется также создать 80 тысяч рабочих мест. Примерно по 16 тысяч человек будут наниматься ежегодно в таких ключевых отраслях как полупроводники, информационные и биотехнологии в сфере новых источников роста. 26 мая о масштабных планах по инвестированию объявила и компания SK Group. 247 трлн. вон (196 млрд. долларов) будет инвестировано в сферы полупроводников, аккумуляторов и биотехнологий. Из них 156 млрд. долларов составят инвестиции внутри страны. В рамках этих планов планируется создать 50 тыс. рабочих мест.

LG Group планирует инвестировать до 2026 года в отечественную экономику 106 трлн. вон (84 млрд. долларов). Ежегодно компания планирует нанимать по 10 тыс. человек и инвестировать 38 млрд. долларов в исследования и разработки. Ещё один конгломерат – Lotte Group – объявил о пятилетнем плане по инвестированию 37 трлн. вон (29 млрд. долларов). Предполагается, что при таком объёме инвестиций компания создаст за пять лет 50 тыс. новых рабочих мест. Компания Hyundai Motor также объявила о масштабных инвестициях в отрасли будущего – водородную энергетику, робототехнику, беспилотные автомобили и воздушные судна будущего.

Эксперты трактуют опубликованные планы как солидарность южнокорейских компаний с политикой нового правительства по развитию экономики с помощью частного сектора. Вместе с тем, масштабные инвестиции в стратегические отрасли выгодны самим компаниям с точки зрения получения налоговых льгот и других видов государственной поддержки. Остаётся надеяться, что с помощью конгломератов отечественная экономика сможет справиться со сложной экономической ситуацией.