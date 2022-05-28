Состоялся первый саммит IPEF

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23 мая в формате видеоконференции состоялся первый саммит Индо-Тихоокеанской экономической программы (IPEF). К участию в ней присоединились в общей сложности 13 стран – Республика Корея, США, Австралия, Бруней, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. В отличие от обычных форматов двустороннего или многостороннего сотрудничества, направленных на свободную торговлю, программа предполагает совместную работу над новыми ориентирами в торговле, среди которых цифровая экономика, технологические стандарты, расширенные цепочки поставок, экологически чистая энергетика, стандарты труда.

Изначально в состав IPEF должны были войти семь государств, однако в итоге к программе присоединились почти все страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за исключением Камбоджи, Лаоса и Мьянмы. Нельзя не отметить, что создание IPEF нацелено на сдерживание влияния Китая в регионе. При этом с участием Китая, но без участия США существует аналогичное Всестороннее региональное экономическое партнёрство (RCEP), в состав которого входят почти те же страны. Если противостояние между этими организациями усилится, то страны АСЕАН будут во многом зависеть от поведения Китая. В такой же ситуации находится и Республика Корея.

Пока перспективы нового экономического партнёрства не до конца понятны. Тем временем, и Китай, и США являются для Сеула важными партнёрами. В условиях разворачивающейся новой холодной войны Республика Корея может оказаться в непростой ситуации.