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21 мая в Сеуле состоялся южнокорейско-американский саммит. Его участники – президенты двух стран Юн Сок Ёль и Джо Байден – приняли совместное заявление. В нём зафиксированы договорённости укреплять боевую мощь совместного альянса, ускорить передачу Сеулу командования своими войсками в военное время, противодействовать провокационным действиям Северной Кореи и расширить проведение совместных военных учений. Кроме того, участники саммита договорились придать альянсу двух стран всеобъемлющий стратегический характер. Другими словами, двусторонние союзнические отношения, которые прежде строились вокруг военного сотрудничества и безопасности, теперь предлагается расширить до ориентированного на перспективу альянса в области безопасности и экономики. В совместном заявлении президентов также говорится о необходимости активизации двустороннего сотрудничества в сферах экспортного контроля и инвестиций.

Юн Сок Ёль и Джо Байден подтвердили общую цель - достижение полной денуклеаризации Северной Кореи, отметив, что дверь для диалога остаётся открытой. Они отметили, что, если Пхеньян предпримет практические шаги по денуклеаризации, то вместе с мировым сообществом будут подготовлены планы оказания ему экономической помощи. Участники саммита также подтвердили намерение оказать помощь Северу в борьбе с пандемией COVID-19.

Что касается экономической безопасности, то союзники договорились активизировать сотрудничество посредством регулярного общения с помощью нового диалогового канала по цепочкам поставок и передовым технологиям.