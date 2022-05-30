Следующее поколение Starship Entertainment – IVE и CRAVITY

ⓒ STARSHIP ENT

В рубрике «Лайк от Камиллы», где мы знакомим вас с песнями, подобранными к определённым темам. Сегодня я хотела бы познакомить вас с двумя айдол-группами из агентства Starship Entertainment(스타쉽 엔터테인먼트). Этот лейбл не входит в «большую тройку» агентств-гигантов развлекательной сферы(SM, JYP и YG), но айдолы из Starship известны практически всем, кто хотя бы немного знаком с K-POP. Под крылом Starship Entertainment находятся бойз-группы MonstaX(몬스타엑스) и CRAVITY(크래비티) и гёрлз-группы WJSN(우주소녀) и IVE(아이브).

Сегодняшнюю программу мы посвятили именно работам айдолов нового поколения. Рубрику мы открыли с песней «ELEVEN» гёрлз-руппы IVE. Группа дебютировала первого декабря прошлого года в составе 6 человек с сингл-альбомом «ELEVEN». Песня сразу же попала в первую десятку всех корейских музыкальных чартов. А спустя ровно неделю после дебюта, IVE получили свой первый трофей на музыкальном шоу и стали самой быстрой гёрлз-группой, достигшей своей первой победы – девушки установили рекорд в седьмой день после дебюта, побив предыдущий рекорд в девять дней, установленный ITZY(있지). «ELEVEN» принес девушкам целых 13 трофеев в музыкальных шоу программах, а его видеоклип набрал более 100 млн просмотров! Многие были просто поражены таким ошеломляющим и беспрецедентным успехом новичков. Из первого сингла мы также предложили трек «Take It». 5 апреля текущего года девушки вернулись со вторым сингл-альбомом под названием [LOVE DIVE]. Этот альбом также показал блестящие успехи, став самым продаваемым альбомом девушек за первую неделю, побив их личный рекорд. Одноименный титульный трек завоевал целых 8 трофеев в музыкальных программах и продемонстрировал, что IVE являются самыми популярными среди гёрлз-групп четвертого поколения. На наших волнах прозвучали музыкальные дорожки «LOVE DIVE» и «ROYAL».

Бойз-группа CRAVITY дебютировала 14 апреля 2020 года в составе 9 человек. Их первый мини-альбом был продан тиражом более 100 000 копий, что сделало парней самыми продаваемыми корейскими исполнителями-новичками лета 2020 года. В нашем эфире прозвучала титульная песня «Break all the Rules» или же «Нарушить все правила» из дебютного альбома парней. Затем последовала композиция «Breathing»(호흡) или «Дыхание» из второго мини-альбома, которая принесла CRAVITY первую победу в музыкальном шоу. По окончанию первого года своей деятельности CRAVITY были названы «Супер Новичками» 2020 года, выиграв множество наград, включая премии «Новый артист года» и «Новичок года». Напоследок прозвучали музыкальные работы «Dangerous» из третьего мини-альбома и «Adrenaline» из свежеиспеченного альбома, который был выпущен в марте текущего года.