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Полицейский университет (13) 뭐 눈엔 뭐만 보이니까

#Говорим как герои сериалов l 2022-05-30

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

유동만(Ю Тон Ман): 느티나무 후원회 말이다. 

Что касается попечительского совета «Дзельква».

니들 그걸로 장난질 많이 쳤드라? 

Вы очень часто использовали этот совет в личных целях. 

고교수(Профессор Ко): ...뭐? 

Чего?

유동만(Ю Тон Ман): 경찰들 후원해주는 척 하면서 비리 경찰들한테 돈 건네주고 

Делали вид, что оказываете помощь полицейским, а на самом деле отмывали деньги.

아주 별 지랄을 다 떨었드만. 장부에 다 나와 있던데, 안 그냐?

Вы очень много сделали плохого. В документах всё зафиксировано, не так ли? 

고교수(Профессор Ко): ...뭐 눈엔 뭐만 보이니까. 

Ты сам не чист, поэтому видишь только плохое. 

유동만(Ю Тон Ман): 쓰레기들이 하는 짓을 너무 잘 아는 거겠지 내가.

Просто я очень хорошо знаю, чего ожидать от такого мусора. 


Фраза недели 

뭐 눈엔 뭐만 보이니까

[Муо ну-нен муо-ман бо-и-ни-ка] 

Рыбак рыбака видит издалека


Другие выражения

☞ ~은/는 척 하다

«Делать вид, что…», «притворяться, что…».


Примеры

☞ 똑똑한 척 하다 

«Притворяться умным»

☞ 자는 척 하다 

«Делать вид, что спишь»

☞ 어른인 척 하다 

«Притворяться взрослым»


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