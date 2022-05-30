Полицейский университет (13) 뭐 눈엔 뭐만 보이니까

Диалог недели

유동만(Ю Тон Ман): 느티나무 후원회 말이다.

Что касается попечительского совета «Дзельква».

니들 그걸로 장난질 많이 쳤드라?

Вы очень часто использовали этот совет в личных целях.

고교수(Профессор Ко): ...뭐?

Чего?

유동만(Ю Тон Ман): 경찰들 후원해주는 척 하면서 비리 경찰들한테 돈 건네주고

Делали вид, что оказываете помощь полицейским, а на самом деле отмывали деньги.

아주 별 지랄을 다 떨었드만. 장부에 다 나와 있던데, 안 그냐?

Вы очень много сделали плохого. В документах всё зафиксировано, не так ли?

고교수(Профессор Ко): ...뭐 눈엔 뭐만 보이니까.

Ты сам не чист, поэтому видишь только плохое.

유동만(Ю Тон Ман): 쓰레기들이 하는 짓을 너무 잘 아는 거겠지 내가.

Просто я очень хорошо знаю, чего ожидать от такого мусора.





Фраза недели

뭐 눈엔 뭐만 보이니까

[Муо ну-нен муо-ман бо-и-ни-ка]

Рыбак рыбака видит издалека





Другие выражения

☞ ~은/는 척 하다

«Делать вид, что…», «притворяться, что…».





Примеры

☞ 똑똑한 척 하다

«Притворяться умным»

☞ 자는 척 하다

«Делать вид, что спишь»

☞ 어른인 척 하다

«Притворяться взрослым»



