Полицейский университет (13) 뭐 눈엔 뭐만 보이니까

В РК нет дальнейшего распространения африканской чумы свиней
2022-05-30 15:23:20
#Говорим как герои сериалов l 2022-05-30
Диалог недели
유동만(Ю Тон Ман): 느티나무 후원회 말이다.
Что касается попечительского совета «Дзельква».
니들 그걸로 장난질 많이 쳤드라?
Вы очень часто использовали этот совет в личных целях.
고교수(Профессор Ко): ...뭐?
Чего?
유동만(Ю Тон Ман): 경찰들 후원해주는 척 하면서 비리 경찰들한테 돈 건네주고
Делали вид, что оказываете помощь полицейским, а на самом деле отмывали деньги.
아주 별 지랄을 다 떨었드만. 장부에 다 나와 있던데, 안 그냐?
Вы очень много сделали плохого. В документах всё зафиксировано, не так ли?
고교수(Профессор Ко): ...뭐 눈엔 뭐만 보이니까.
Ты сам не чист, поэтому видишь только плохое.
유동만(Ю Тон Ман): 쓰레기들이 하는 짓을 너무 잘 아는 거겠지 내가.
Просто я очень хорошо знаю, чего ожидать от такого мусора.
Фраза недели
뭐 눈엔 뭐만 보이니까
[Муо ну-нен муо-ман бо-и-ни-ка]
Рыбак рыбака видит издалека
Другие выражения
☞ ~은/는 척 하다
«Делать вид, что…», «притворяться, что…».
Примеры
☞ 똑똑한 척 하다
«Притворяться умным»
☞ 자는 척 하다
«Делать вид, что спишь»
☞ 어른인 척 하다
«Притворяться взрослым»
2022-05-30 15:23:20
2022-05-31 11:05:47
2022-05-30
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