Кто сыграет главные роли в новом сериале KBS

ⓒ KEYEAST, FL ENT

Телеканал KBS2 представил актёрский состав, который сыграет главные роли в сериале «Ты, кого я случайно встретил» (어쩌다 마주친, 그대). На роли приглашены актёр Ким Дон Ук (김동욱) и актриса Чин Ги Чжу (진기주). Ким Дон Ук сыграет роль Юн Хэ Чжуна, корреспондента одного из телеканалов, ставшего ведущим вечерних новостей. Его коллега по съёмочной площадке Чин Ги Чжу – роль Пэк Юн Ён, обычной девушки, страдающей от сильного стресса на фоне сложных отношений с окружающими. Сюжет сериала развивается вокруг истории двух главных героев, случайно оказавшихся в 1987 году. Каждому из них предстоит решить важные дела в прошлом, чтобы изменить их настоящую жизнь. Юн Хэ Чжун должен раскрыть тайну серийных убийств, а Пэк Юн Ён – сделать так, чтобы её родители не женились. Однако они даже не подозревают о том, что их цели каким-то образом связаны друг с другом. Начало показа сериала запланировано на 2022 год.