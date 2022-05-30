Актриса Чхон У Хи снимется в сериале «Игра на деньги»

ⓒ Studio N

Певица и актриса IU объявила о невозможности участия в съёмках сериала «Игра на деньги» (머니게임) режиссёра Хан Чжэ Рима (한재림). Её место займёт актриса Чхон У Хи (천우희). Как сообщили в компании Studio N, причиной, по которой IU отказалась от участия в сериале, послужило несоответствие личного графика артистки с расписанием съёмок, начало которых запланировано на середину июня. Сериал будет снят по мотивам сюжетов комиксов автора Пэ Чжин Су (배진수). Ранее на роли приглашены актёры Рю Чжун Ëль (류준열), Пак Чон Мин (박정민), Пак Хэ Чжун (박해준), Пэ Сон У (배성우) и многие другие. Всем им предстоит исполнить роли восьми героев, которые оказавшись в изоляции от общества, должны сыграть в одну опасную игру. Окончание игры возможно лишь после смерти одного из её участников.