Актёр Со Ин Гук выпускает музыкальный альбом





Актёр и певец Со Ин Гук представит первый за последние пять лет музыкальный альбом. Новая пластинка под названием «Любовь и любовь» (LOVE&LOVE) выйдет 14 июня, сообщает продюсерское агентство Aermusic. Со Ин Гук начал певческую карьеру в октябре 2009 года, выпустив мини-альбом «Я зову тебя» (부른다) с одноимённым титульным треком. Начиная с этого времени, артист представил ряд музыкальных работ, большая часть из которых – цифровые синглы. Последняя пластинка Со Ин Гука, сингл «Идти вместе» (함께 걸어), вышла в марте 2017 года. Как отметили в продюсерском агентстве, Со Ин Гук принял полное участие в работе над альбомом.