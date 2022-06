Вторая часть фильма «Ведьма» выходит в прокат

ⓒ NEW

15 июня в прокат выходит кинокартина «Ведьма 2» (마녀 2) режиссёра Пак Хун Чжона (박훈정). Фильм вышел несколько позднее запланированной даты, сюжет претерпел некоторые изменения, рассказывает режиссёр в своём интервью. Известен подзаголовок фильма – «Другая» (The Other One). Вторая часть фильма повествует об истории девочки, сбежавшей из секретной лаборатории. В целом можно заметить отсутствие каких-либо различий с первой частью. Однако роль главной героини в этот раз сыграет актриса Син Си А (신시아). Кроме того, появятся новые персонажи, заметным образом изменятся отношения между героями. К примеру, во второй части основателем проекта по созданию «супероружия» станет сестра-близнец доктора Пэк, погибшей от руки главной героини в первой части. Зрителей ждёт ряд других персонажей, роли которых сыграют актриса Со Ын Су (서은수) и актёр Ли Чжон Сок (이종석). По словам режиссёра, локации в первой части были несколько ограничены. Во второй части акцент был сделан на разнообразии мест действий, что составило большую статью в бюджете фильма. Съёмки в основном проводились на острове Чечжудо. Особое внимание привлекает актриса Син Си А, получившая главную роль. Для участия в фильме ей пришлось пройти кастинг, в котором на место главной героини претендовали 1.408 кандидаток.