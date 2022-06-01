Кинематография в Северной Корее

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В Северной Корее есть три крупные киностудии. Крупнейшая из них - Корейская студия художественных фильмов, а киностудия имени 25 Апреля находится в подчинении Корейской народной армии. В Пхеньянском университете драматического и кинематографического искусства есть молодёжная киностудия, где студенты снимают фильмы в качестве выпускных проектов. Все те, кто занимается кинопроизводством, являются государственными служащими. Весь производственный процесс от написания сценария до выпуска готового фильма в прокат контролирует отдел пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Управление кинематографии при министерстве культуры следит за распространением фильмов. Как сообщило агентство ЦТАК, 9 апреля на экраны кинотеатров Северной Кореи вышел новый художественный фильм под названием «Один день, одна ночь». Данное событие привлекает внимание потому, что это первый за последние шесть лет северокорейский фильм. Официальная северокорейская газета «Нодон синмун» опубликовала заметку о новом фильме, в которой говорится, что отечественный кинематограф вышел на новый уровень. С подробностями - профессор Чон Ён Сон из исследовательской группы гуманитарных проблем воссоединения Университета Конгук.