Старик с шишкой (VOD)

Давным-давно под горой с большими деревьями располагалась одна красивая деревня. В верхней части деревни жил старик по фамилии Ким, и в нижней части деревни тоже жил старик по фамилии Ким. Удивительно, что у обоих слева на шее было по огромной шишке.

Старик Ким из нижней деревни был неимоверно богат. Из-за жадного характера и дурного нрава жители деревни его не выносили. А вот старик Ким из верхней деревни имел покладистый характер, за что люди его любили.





Однажды старик Ким из верхней деревни отправился в горы, чтобы нарубить дров. Чем дальше он шёл, тем глубже заходил в горы.

- Нет, так не пойдёт. Нужно переждать, пока не начнёт светать.

При мысли о том, что он совсем один глубоко в горах, старику становилось страшно. Для того, чтобы избавиться от страха, он решил петь. Но когда старик закончил петь и открыл глаза, то чуть не упал в обморок. Вокруг скамейки сидели чёртики токкэби с самыми настоящими рогами! Что с ним случилось дальше?!