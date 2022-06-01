Решение уйти (헤어질 결심)

Кинематография в Северной Корее
2022-06-01
#Новости шоу-бизнеса l 2022-05-30
Режиссер: Пак Чхан Ук
В ролях: Тан Вэй, Пак Хэ Иль, Ли Чжон Хён, Ко Гён Пхё
Премьера: 29 июня 2022 г.
Детектив Хэ Чжун работает над раскрытием одного дела, в результате которого мужчина упал с горы. Всё указывает на несчастный случай, однако опытный полицейский начинает подозревать супругу погибшего. Причиной тому стало странное поведение женщины, не переживающей из-за смерти мужа. Всё бы ничего, вот только Хэ Чжун в процессе работы над делом начинает испытывать личный интерес к подозреваемой.
2022-06-01
2022-05-31
2022-05-31
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