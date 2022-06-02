Праздник Тано
2022-06-02
#Мелодии Кореи l 2022-06-02
Летний праздник Тано отмечается по лунному календарю и в этом году выпадает на 3 июня. В этот день девушки могли впервые за долгое время вдоволь нагуляться на улице, покататься на качелях, искупаться в реке. Иногда в этот праздник девушки встречали и свою судьбу, как случилось в известном эпосе «Сказание о верной Чхун Хян». Подробнее о празднике Тано и истории героев эпоса вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 568. Праздник Тано
2022-06-02
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2022-05-31
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