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Праздник Тано

#Мелодии Кореи l 2022-06-02

Мелодии Кореи

Праздник Тано

Летний праздник Тано отмечается по лунному календарю и в этом году выпадает на 3 июня. В этот день девушки могли впервые за долгое время вдоволь нагуляться на улице, покататься на качелях, искупаться в реке. Иногда в этот праздник девушки встречали и свою судьбу, как случилось в известном эпосе «Сказание о верной Чхун Хян». Подробнее о празднике Тано и истории героев эпоса вы узнаете в нашем выпуске.   


Выпуск 568. Праздник Тано

  • Песня «Ёнсанхон» – Группа «Аная»
  • Песня «Со Чхунхянга» – Чхэ Су Хён (вокал), Ли Чжэ Ха (металлофон), Квак Чэ Хёк (резонаторный ксилофон)
  • Песня «Чхучхонса» – Кан Гвон Сун (вокал), Ли Чжи Ён (цитра каягым)
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