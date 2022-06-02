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Шоубиз сегодня от 26 мая

#Шоубиз Сегодня l 2022-05-26

Сеул сегодня

1.   Популярная группа Girls Generation возвращается на сцену в полном составе спустя 7 лет.

2.   Легенды корейской эстрады - снова в строю: Ли Су Ён, Чо Ён Пхиль и Им Чжэ Бом.

3.   Фильм «Криминальный город 2» за неделю собрал один миллион зрителей в кинотеатрах страны

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