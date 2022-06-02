Шоубиз сегодня от 26 мая

Праздник Тано
2022-06-02
#Шоубиз Сегодня l 2022-05-26
1. Популярная группа Girls Generation возвращается на сцену в полном составе спустя 7 лет.
2. Легенды корейской эстрады - снова в строю: Ли Су Ён, Чо Ён Пхиль и Им Чжэ Бом.
3. Фильм «Криминальный город 2» за неделю собрал один миллион зрителей в кинотеатрах страны
2022-06-02
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2022-06-01
2022-05-31
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