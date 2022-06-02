У кинематографистов из РК две награды Каннского кинофестиваля

ⓒYONHAP News

Впервые в истории отечественного кинематографа южнокорейские кинематографисты завоевали сразу две высшие награды на самом престижном кинофестивале в мире. На церемонии закрытия 75-го Каннского кинофестиваля, состоявшейся 28 мая, Пак Чхан Ук получил Приз за лучшую режиссуру за свой фильм «Решение уйти». Приз за лучшую мужскую роль получил южнокорейский актёр Сон Ган Хо за роль в фильме «Брокер» японского режиссёра Хирокадзу Корээда.

Режиссёр Пак Чхан Ук известен по двум предыдущим наградам на Каннском кинофестивале за картины «Олдбой» и «Летучая мышь». Отмеченный на этот раз фильм «Решение уйти» - романтический триллер с детальной психологической проработкой героев о необычной истории любви. По сюжету картины следователь, в роли которого снимается Пак Хэ Иль, берётся за дело о смерти мужчины, погибшего неестественной смертью. В ходе расследования герой начинает испытывать подозрения и интерес к жене погибшего, роль которой играет актриса Тан Вэй. Картина завоевала любовь зрителей и считалась вероятным претендентом на «Золотую пальмовую ветвь».

Работа другого лауреата фестиваля – южнокорейского актёра Сон Ган Хо – была высоко оценена жюри за непринуждённость и эмоциональную выразительность. Естественная игра актёра создаёт у зрителя эффект присутствия рядом с героем картины. В фильме «Брокер» Сон Ган Хо сыграл роль человека, который выкрал брошенного ребёнка и продал его бездетной супружеской паре. Несмотря на отрицательный поступок героя, его образ помогает зрителю прочувствовать важность семейных ценностей и прелесть человеческих отношений. Режиссёр фильма Хирокадзу Корээда является обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля 2018 года.