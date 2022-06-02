Совбез ООН не смог принять резолюцию о санкциях против КНДР

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Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию об усилении санкций против КНДР из-за вето, наложенного постоянными членами Совета - Россией и Китаем. Проект резолюции был предложен США в ответ на недавний запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты, а также на серию других ракетных запусков. В проекте документа говорится о сокращении поставок в Северную Корею сырой нефти и нефтепродуктов. Кроме того, документ предусматривает запрет на экспорт из Северной Кореи минерального топлива, минерального масла с содержанием смеси углеводородов и продуктов перегонки масла, часов, запчастей и других изделий. В КНДР также запрещается ввозить табачные листья и табачные изделия. Проект резолюции также запрещает получение от КНДР каких-либо информационно-коммуникационных технологий или услуг.

Согласно другой резолюции, принятой Генеральной ассамблеей ООН в апреле этого года, при наложении вето постоянным членом Совбеза вопрос должен обсуждаться на заседании Генеральной Ассамблеи. В связи с этим на следующий день после отклонения проекта резолюции председатель Генассамблеи Абдулла Шахид назначил заседание по данной проблеме на 8 июня. Постоянных членов Совбеза попросят объяснить причины наложения вето, хотя это не является обязательным. Южнокорейское правительство выразило сожаление по поводу подрыва доверия мирового сообщества к Совету Безопасности. США, тем временем, готовят новый пакет санкций на случай проведения Пхеньяном ядерных испытаний, о подготовке к которым свидетельствуют некоторые данные.