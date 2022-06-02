Правящая партия одержала победу на местных выборах

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Правящая партия Сила народа одержала убедительную победу на местных и дополнительных парламентских выборах, состоявшихся 1 июня в Республике Корея. Её представители заняли 12 из 17 мест губернаторов провинций и мэров крупных городов страны. Остальные 5 мест у представителей оппозиционной Демократической партии Тобуро. На выборах глав городов, муниципальных округов, районов и уездов представители партии Сила народа выиграли 145 мест, Демократическая партия Тобуро – 63. Ещё 18 мест заняли независимые кандидаты и представитель Прогрессивной партии. На долю правящей партии теперь приходится и бóльшее количество мест среди глав департаментов образования: если раньше у партии Сила народа было всего три представителя на этих позициях, то теперь восемь.

На дополнительных выборах в парламент правящая партия смогла сохранить прежние четыре места и выиграть ещё одно. Тем не менее, большинство мест в Национальном собрании по-прежнему сохраняется за оппозиционной Демократической партией Тобуро, на долю которой приходится 169 мест. У партии Сила народа теперь 114 мест, и ещё 16 мест у остальных партий.

Победа правящей партии на выборах означает стремление народа к стабильной работе нового правительства. По-видимому, избиратели сочли преобладание оппозиции в Национальном собрании серьёзным фактором сдерживания политики нового президента Юн Сок Ёля. На неудачные итоги выборов для Демократической партии Тобуро повлияли и внутрипартийные конфликты, разгоревшиеся в ходе подготовки к выборам.