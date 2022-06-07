Не пропустите новый сериал телеканала KBS2





15 июня состоится показ нового сериала телеканала KBS2 «Девушка, приносящая несчастье» (징크스의 연인). Его съёмки проходили в городе Чинчжу провинции Кёнсан-Намдо с августа 2021 года. Основное действие сериала развивается вокруг главных достопримечательностей этого города. В их числе рынок Нонгэ, крепость Чинчжу, храм Мунсан, парк Намгарам, национальный музей Чинчжу и многие другие туристические объекты. Пятимесячные съёмки сериала оказали большое влияние на местную экономику. Съёмочная команда в составе 80 человек ежедневно питалась в местных ресторанах, закупки необходимых товаров проводились непосредственно через компании города Чинчжу. Кроме того, местные актёры, в том числе и начинающие, получили шанс проявить себя на съёмочной площадке. Сериал «Девушка, приносящая несчастье» является экранизированной версией одноимённого веб-комикса. Главные герои сериала – торговец рыбой на рынке Кон Су Гван и девушка Ли Сыль Би, способная видеть будущее, прикоснувшись к человеку.