Группа ITZY выпускает мини-альбом «Шах и мат»





Южнокорейская группа ITZY (있지) выпускает новый мини-альбом. Музыкальная пластинка под названием «Шах и мат» (CHECKMATE) выйдет 15 июля. Это первая работа группы за последние десять месяцев, когда в сентябре 2021 года был представлен альбом «Безумно влюбиться» (CRAZY IN LOVE). Одновременно с этим участницы ITZY готовятся к проведению зарубежного турне, начало которого состоится уже в ближайшее время. Первые концерты состоятся 6 по 7 августа. ITZY даст концерт в Сеуле, затем девушки отправятся в США, где с 26 октября по 13 ноября посетят с концертами восемь американских городов, включая Лос-Анджелес, Финикс, Даллас и многие другие. Группа ITZY является музыкальным проектом продюсерского агентства JYP Entertainment. Её дебют состоялся в феврале 2019 года.