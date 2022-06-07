Певец RAIN даст концерт в бывшей резиденции президента РК

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Певец Чон Чжи Хун (정지훈), более известный под творческим псевдонимом RAIN (비), даст сольный концерт на территории бывшей резиденции президента РК («Чхонвадэ»). Мероприятие запланировано на пятницу, 17 июня. Таким образом RAIN станет первым южнокорейским артистом, которому выпала честь провести концерт на территории «Чхонвадэ» после его открытия для свободного посещения. Ранее, 22 мая, на территории объекта прошли съёмки специального выпуска передачи телеканала KBS1 «Открытый концерт» (열린음악회), в котором приняли участие певицы Коми (거미) и Ин Сун И (인순이), группа BraveGirls (브레이브걸스) и многие другие исполнители. Предстоящий концерт певца RAIN будет доступен для просмотра на платформе Netflix.