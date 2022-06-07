Актриса Ли Гён Сон о съёмках в сериале «Мой дневник освобождения»

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29 мая завершился показ сериала телеканала JTBC «Мой дневник освобождения» (나의 해방일지). Актриса Ли Гён Сон (이경성), сыгравшая мать трёх главных героев сериала, поделилась впечатлениями от съёмок. По словам актрисы, это самая реалистичная из ролей матери, которые ей когда-либо приходилось играть. Ежедневная уборка дома, приготовление еды, работа на огороде и заводе – все эти обязанности её героиня выполняет молча, не жалуясь на тяжёлую долю. Зрители положительно оценили игру актрисы, говоря о том, что она похожа на их маму. Это очень сложная задача играть обычных, не отличающихся особой харизмой персонажей, отмечает Ли Гён Сон. Её героиня не часто появляется на экране. Лишь только к концу сериала её персонажу уделяется особое внимание, когда в 13-й серии она неожиданно умирает. Это очень похоже на судьбу многих матерей, говорит Ли Гён Сон. Кажется, что мама будет всегда рядом, но после её смерти чувствуется невосполнимая утрата. Актриса Ли Гён Сон вот уже 37 лет выступает на сцене, однако на телевидении появилась впервые. Сериал «Мой дневник освобождения» вышел на экраны 9 апреля 2022 года. В нём приняли участие актрисы Ким Чжи Вон (김지원), Ли Эль (이엘) и актёр Ли Мин Ги (이민기).