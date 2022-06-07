Полицейский университет (14) 잘됐다

Не пропустите новый сериал телеканала KBS2
2022-06-07
#Говорим как герои сериалов l 2022-06-06
Диалог недели
노범태(Но Бом Тэ): 난 다 끝난 줄 알았는데...
선호 니가 우리 연락도 안 받고 그래서.
Ты не взял трубку, поэтому я решил, что всё закончилось.
조준욱(Чо Чжун Ук): 그니까. 너 임마 우리가 몇 번이나 찾아간 거 알지?
А я что говорю. Знаешь, мы много раз заходили к тебе.
강선호(Кан Сон Хо): 미안해. 자격이 생겼을 때 당당하게 나타나고 싶었어.
Извини. Я хотел встретиться, когда буду уверен, что с меня сняли все обвинения.
노범태(Но Бом Тэ): 그래도 진짜 잘됐다. 진짜 잘됐어.
Ну здорово, что всё закончилось хорошо. Всё закончилось очень хорошо.
Фраза недели
잘됐다
[Чаль двэт-та]
Здорово, что все хорошо закончилось
Примеры
☞진짜 잘됐다
«Как здорово!»
☞정말 잘됐다
«Очень рад слышать!»
☞참 잘됐다
«Очень рад за тебя!»
☞아주 잘됐다
«Как классно»
Другие выражения
«좋은 소식이다»
«Какие хорошие новости!»
☞ 그니까
«А я что говорю», «Вот именно», «Вот и я о том же».
2022-06-07
2022-06-06 10:54:36
2022-06-06 10:59:23
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