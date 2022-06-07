Полицейский университет (14) 잘됐다

Диалог недели

노범태(Но Бом Тэ): 난 다 끝난 줄 알았는데...

선호 니가 우리 연락도 안 받고 그래서.

Ты не взял трубку, поэтому я решил, что всё закончилось.

조준욱(Чо Чжун Ук): 그니까. 너 임마 우리가 몇 번이나 찾아간 거 알지?

А я что говорю. Знаешь, мы много раз заходили к тебе.

강선호(Кан Сон Хо): 미안해. 자격이 생겼을 때 당당하게 나타나고 싶었어.

Извини. Я хотел встретиться, когда буду уверен, что с меня сняли все обвинения.

노범태(Но Бом Тэ): 그래도 진짜 잘됐다. 진짜 잘됐어.

Ну здорово, что всё закончилось хорошо. Всё закончилось очень хорошо.





Фраза недели

잘됐다

[Чаль двэт-та]

Здорово, что все хорошо закончилось





Примеры

☞진짜 잘됐다

«Как здорово!»

☞정말 잘됐다

«Очень рад слышать!»

☞참 잘됐다

«Очень рад за тебя!»

☞아주 잘됐다

«Как классно»





Другие выражения

«좋은 소식이다»

«Какие хорошие новости!»

☞ 그니까

«А я что говорю», «Вот именно», «Вот и я о том же».



