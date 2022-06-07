Гёрлз-группа LIGHTSUM и ее творчество

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В рубрике «Звёзды K-POP» июня мы познакомились с гёрлз-группой по имени LIGHTSUM(라잇썸). Коллективу дебютировал 10 июня 2021 года под эгидой CUBE Entartainment(큐브 엔터테이먼트). Все восемь участниц LIGHTSUM обладают прекрасными вокальными и танцевальными данными. Многие удивляются сложной хореографией LIGHTSUM, но девушки мастерски исполняют перформанс, и на это есть свои причины. Лидер и главный танцор группы Чжу Хён(주현) танцевала с детства и проходила стажировку на протяжении 7 лет; участница Хви Ён(휘영) в детстве профессионально занималась фигурным катанием. Единственная участница из Японии, Хина(히나), занималась балетом 12 лет, в то время как участница по имени Ю Чжон(유정) 8 лет занималась чирлидингом. Главные вокалистки Чхо Вон(초원) и На Ён(나영) уже доказали свое вокальное мастерство через шоу Produce 48(프로듀스48). В 2020 году разразился огромный скандал вокруг фальсификации голосования на шоу. В частности, Чхо Вон вошла в список в жертв, которые были несправедливо исключены из программы. Согласно данным подсчета голосов зрителей, Чхо Вон заняла 6-е место в финале и должна была дебютировать в составе проектной группы IZ*ONE(아이즈원). Однако ее рейтинг был сфальсифицирован, и в программе выпустили, будто бы она заняла 13-е место. Но девушка не стала, опустивши руки, унывать. Чхо Вон стала репетировать еще усерднее и наконец, в 2021 году смогла дебютировать в составе коллектива LIGHTSUM. Для начала мы предложили нашим радиослушателям прослушать дебютный сингл девушек «Vanilla» и музыкальные работы «VIVACE» и «Popcorn» из второго сингла. 25 мая девушки выпустили свой первый мини-альбом под названием [Into The Light]. На наших волнах прозвучали все 5 музыкальных дорожек из нового альбома: «ALIVE»(титульный трек), «i», «GOOD NEWS», «Q» и «Bye Bye Love».