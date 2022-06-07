Девушка, приносящая несчастье (징크스의 연인)





Режиссер: Юн Сан Хо

В ролях: Со Хён, На Ин У

Премьера: 15 июня 2022 г.





Романтическая история между продавцом рыбы на рынке Кон Су Гван и девушкой Ли Сыль Би, способной видеть будущее, прикоснувшись к человеку.