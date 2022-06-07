Девушка, приносящая несчастье (징크스의 연인)

Не пропустите новый сериал телеканала KBS2
2022-06-07
#Новости шоу-бизнеса l 2022-06-06
Режиссер: Юн Сан Хо
В ролях: Со Хён, На Ин У
Премьера: 15 июня 2022 г.
Романтическая история между продавцом рыбы на рынке Кон Су Гван и девушкой Ли Сыль Би, способной видеть будущее, прикоснувшись к человеку.
2022-06-07
2022-06-06 10:54:36
2022-06-06 10:59:23
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >