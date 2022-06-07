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Девушка, приносящая несчастье (징크스의 연인)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-06-06


Режиссер: Юн Сан Хо

В ролях: Со Хён, На Ин У

Премьера: 15 июня 2022 г.


Романтическая история между продавцом рыбы на рынке Кон Су Гван и девушкой Ли Сыль Би, способной видеть будущее, прикоснувшись к человеку.

Девушка, приносящая несчастье (징크스의 연인)
Девушка, приносящая несчастье (징크스의 연인)
Девушка, приносящая несчастье (징크스의 연인)
Девушка, приносящая несчастье (징크스의 연인)
Девушка, приносящая несчастье (징크스의 연인)
Девушка, приносящая несчастье (징크스의 연인)
Девушка, приносящая несчастье (징크스의 연인)
Девушка, приносящая несчастье (징크스의 연인)
Девушка, приносящая несчастье (징크스의 연인)
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