Кхончви и Пхатчви (VOD)

Давным-давно в одной деревне жила добрая семья, в которой родилась дочь по имени Кхончви. Но вскоре после рождения девочки её мать умерла. Когда Кхончви исполнилось четырнадцать лет, её отец женился снова на женщине по фамилии Пэ. Она переехала вместе со своей дочерью по имени Пхатчви, которая была младше Кхончви всего на год. Госпожа Пэ и Пхатчви делали вид, что хорошо относятся к Кхончви. Но стоило только отцу уйти, как они всячески её притесняли.

Как-то раз новый местный правитель устроил в деревне праздник. Мачеха и Пхатчви собрались на праздник, а на Кхончви оставили целую гору дел.

«Вымой дочиста каждый уголок дома, набери полную бочку воды, перебери зерно из амбара и сотки ткань. Только потом можешь идти, понятно?»

Кхончви очень хотелось пойти на праздник, но дел было так много, что невозможно закончить... Вдруг начались чудеса!