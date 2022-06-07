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На Юге выпускники творческих учебных заведений проходят прослушивание в продюсерских агентствах и берут дополнительные уроки, прежде чем стать артистами. Некоторые звёзды обнаруживаются случайным образом на улице. В Северной Корее все творческие учебные заведения от детского сада до университета принадлежат государству, и обучение в них бесплатное. Родители из высших слоёв общества порой участвуют в жёсткой конкурентной борьбе за то, чтобы отправить своих детей в детские сады и школы, специализирующиеся на художественном обучении. Государство обеспечивает обучение детей, которые проявляют художественный талант, с самого раннего возраста. Дети, хорошо выступившие на международных конкурсах, принимаются в специализированные учебные заведения, в том числе, в музыкальную школу высшей ступени «Кымсон». Её окончили подавляющее большинство популярных северокорейских певцов. Популярные и успешные деятели Северной Кореи довольно часто попадают в газеты и на телевидение, а также фотографируются с лидером страны. Однако Ким Ок Чу делает это чаще, чем кто-либо другой. В Северной Корее существуют четыре почётных звания для сценических деятелей: «Заслуженный деятель культуры», «Заслуженный артист или артистка», «Народный деятель культуры» и «Народный артист или артистка». Звание «народный» даёт их обладателям практически те же права и привилегии, которыми пользуются министры. Те, кто имеет второй по значению титул «заслуженный», обладают привилегиями наравне с заместителями министра.

На что похожа поп-культура в Северной Корее, и какова в этой стране роль артистов? Подробнее об этом - профессор Чон Ён Сон из исследовательской группы гуманитарных проблем воссоединения Университета Конгук.