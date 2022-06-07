Рассказ «История собаки» писателя Ли Чжи Мёна

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Несмотря на то, что повсюду люди умирали от голода, семья Хён Му не голодала благодаря жене. Она была находчива, обладала чутьём в деньгах и поэтому очень преуспела в торговле.

- Отец, ты же знаешь сестру Чэ Хо? Вечером она снова куда-то уходит. Говорят, она хорошо зарабатывает.

- Что? Ты имеешь в виду Чэ Сук? Как же она зарабатывает?

- Чэ Хо говорит, что его сестра продаёт хамчжи. Сон Нё, а ты не можешь тоже заняться продажей хамчжи?

- Что ты несёшь? Ты хоть знаешь, что это значит?









Кровавые лучи, похожие на рёбра веера, окрасили вершины, когда ускользающее солнце закатилось за гору на западе. Залитая светом ворона летела, широко взмахивая крыльями. Обычно чёрная, сейчас в лучах заката она была похожа на феникса.

- Сон Иль, гляди-ка туда. Разве петухи умеют так высоко летать?

Смотревший на небо Хён Му обратился к сыну, который играл в «земельки» со своим другом.

- Отец, ты что, с ума сошёл? Какой же это петух? Это ворона.





설핏하던 해가 서산을 넘자

부챗살 같은 핏빛 노을이 산마루를 물들였다.

까마귀 한 놈이 빗살을 안고 너울너울 날아옌다.

시커먼 놈이지만 노을빛에 물들어 제법 봉황 같다.





“선일아, 저거 봐라. 수탉이 저렇게 높이 날 수 있냐?”





하늘을 보던 형무가 친구와 땅따먹기 놀음을 하는 아들에게 묻는다.





“아부지, 돌았잼까? 그게 어째 수탉임까? 까마귀지.”









Из интервью с профессором Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского государственного университета:

Герой этого произведения состоит в Коммунистической партии и работает наёмным бригадиром на государственной шахте. По мере развития сюжета Хён Му осознаёт, что не может жить, опираясь на социалистическую экономику или партию, а должен зарабатывать деньги сам, как и его жена. Перемена этого сознания и есть главная тема произведения. В конце рассказа герой удивляется, что когда-то принял ворону за петуха. Это иносказательное рассуждение свидетельствует о том, что Хён Му сам не понимал своей сущности и ситуации, в которой оказался.









Несколько дней Хён Му оправлялся после заключения и не переставал думать. Однажды вечером он пришёл к Мин Су. Тот как раз упаковывал рыбу и лёд для отправки на рынок Хесана ночным поездом и был очень удивлён приходу Хён Му.

- Мин Су, прости меня за тот день. Я ведь перед поездкой в Хесан высмеял тебя за рыбный запах.

- Ничего страшного, - лишь ответил Мин Су и попросил Хён Му открыть рюкзак. Вместе они положили туда упакованную в пакеты рыбу.

- Мин Су, я тоже теперь подумываю заняться рыбной торговлей. Научишь меня всем хитростям и секретам?

На радостях, что вдвоём они смогут преумножить прибыль, Мин Су подшутил над Хён Му: «Разве сможет уважаемый шахтёр носить на себе промокший от рыбы рюкзак?»

С закатом солнца горные вершины окрасились багрянцем. Снова пролетела чёрная птица. С первого взгляда было понятно, что это ворона.

- Как же прогнил этот мир, что в нём появилось столько ворон, - пробормотал Хён Му и вдруг резко остановился. - Но как я мог в прошлый раз принять эту мерзкую птицу за петуха?





그 며칠간 구류장 여독을 풀며 생각을 거듭하던 형무는

저녁 때 민수를 찾아갔다.





밤차로 혜산장에 갖고 갈 생선을 얼음과 함께 포장하던 민수가 깜짝 놀란다.





“민수야, 내 전번 날은 진짜 미안했다.

내가 비린내 그만 풍기라며 혜산 갈 때 널 비웃었잖니”





민수는 괜찮수, 거 배낭 아가리 좀 벌려 주겠소, 했고,

둘은 함께 비닐에 포장한 생선을 배낭 안에 넣었다.





“민수야, 나두 이젠 생선장사 해 볼란다.

구멍, 요령, 판, 다 알려줄 거지?”





둘이면 이윤을 곱절을 떨구겠다고 좋아하던 민수가

탄광서 한다 하는 간부님이 푹 젖은 고기배낭 메고 다닐 수 있겠소, 하며 놀린다.





저녁 해가 지며 서산마루가 붉게 물들었다.

시커먼 새가 또 너울너울 난다.

얼핏 봐도 까마귀다.

세월이 하도 퀴퀴하니 까마귀 세상이 됐나, 하고 중얼거리던 형무가 똑 걸음을 멈춘다.









Писатель Ли Чжи Мён родился в г. Чхончжин провинции Хамгён-Пукто в 1953 году. Дебютировал в 2008 году с произведением «Где жизнь?».