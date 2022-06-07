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2022-06-07
#Мелодии Кореи l 2022-06-09
В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 9 июня вы узнаете о музыке пхунню – излюбленном жанре корейских интеллигентов. Мелодии пхунню можно было часто услышать в летних беседках или в специальных гостиных, где собирались музыканты, чтобы погрузиться в умиротворённость и спокойствие этой музыки.
Выпуск 569. Музыка пхунню
2022-06-07
2022-06-08 14:15:54
2022-06-08 12:19:48
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