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Мелодии Кореи

#Мелодии Кореи l 2022-06-09

Мелодии Кореи

Мелодии Кореи

В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 9 июня вы узнаете о музыке пхунню – излюбленном жанре корейских интеллигентов. Мелодии пхунню можно было часто услышать в летних беседках или в специальных гостиных, где собирались музыканты, чтобы погрузиться в умиротворённость и спокойствие этой музыки.


Выпуск 569. Музыка пхунню

  • Мелодия «Чхонсонгок» – Ли Ду Вон (флейта тансо)
  • Песня «Ни дерева» – Ли Дон Гю (вокал)
  •  Песня «Тодыри» (лад кемён) – Ли Сыль Ги (цитра каягым)
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