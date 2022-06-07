В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 9 июня вы узнаете о музыке пхунню – излюбленном жанре корейских интеллигентов. Мелодии пхунню можно было часто услышать в летних беседках или в специальных гостиных, где собирались музыканты, чтобы погрузиться в умиротворённость и спокойствие этой музыки.





Выпуск 569. Музыка пхунню