В РК восстанавливаются международные авиаперевозки

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С 8 июня в международном аэропорту Инчхон сняты ограничения на количество прибывающих рейсов и запрет на ночные полёты. Эти меры были введены в апреле 2020 года из-за повсеместного распространения COVID-19. Кроме того, отменён обязательный семидневный карантин для прибывающих из-за границы, включая тех, кто не прошёл вакцинацию. Однако остаётся в силе требование сдачи ПЦР-теста до вылета и в течение трёх дней после прибытия в страну.

Количество международных рейсов решено увеличить раньше, чем предполагалось. Изначально министерство сухопутных территорий и транспорта намеревалось ежемесячно расширять масштабы международного авиасообщения на 100-300 рейсов в неделю и к концу года довести его до 50% от допандемийного уровня. Благодаря росту спроса на международные авиаперевозки и стабилизацию эпидемической ситуации, власти приняли решение ускорить темпы восстановления отрасли. Так, уже в июне вместо запланированных 130 международных рейсов в неделю было выполнено 230, а с 8 июня их количество будет увеличиваться в соответствии со спросом.

Предполагается, что новые послабления помогут скорейшему восстановлению отрасли международных авиаперевозок, пострадавшей от пандемии. В других странах уровень восстановления этой отрасли достиг в среднем 70%, тогда как в РК этот показатель едва превысил 13%.