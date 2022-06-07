Месяц со дня прихода к власти нового президента РК

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10 июня исполнился ровно месяц со дня прихода к власти в Республике Корея нового президента Юн Сок Ёля. Несмотря на то, что это слишком короткий срок для оценки, наиболее показательными действиями нового главы государства стали перенос администрации президента, выплата компенсаций пострадавшим от пандемии и южнокорейско-американский саммит.

Самым первым подвергся оценке общественности перенос администрации президента. Противники переноса называли этот шаг слишком скорым, неподготовленным и опасным для безопасности главы государства. Несмотря на это, администрация президента была благополучно перенесена в сеульский муниципальный округ Ёнсан-гу, а бывшая резиденция Чхонвадэ открылась для посещения обычными жителями страны.

Затем подверглись оценке выплаты компенсаций малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям, которые наиболее сильно пострадали в результате карантинных ограничений. Спустя два дня после прихода Юн Сок Ёля к власти кабинет министров утвердил дополнительный бюджет, который позже был одобрен Национальным собранием. Компенсации получили примерно 3 млн. 710 тыс. человек. Кроме того, через 11 дней после вступления в должность Юн Сок Ёль принял в Сеуле президента США Джо Байдена. Стороны обсудили союзничество в военной сфере, сотрудничество в сфере новейших технологий, цепочек поставок и других международных экономических вопросах.

Общественность в целом положительно отнеслась к первому месяцу работы нового президента. Согласно результатам опросов, более половины респондентов довольны работой главы государства, а около 30% относятся к политике Юн Сок Ёля неодобрительно.