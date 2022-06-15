Музыкальные новинки мая 2022 года





Во вторую субботу июня на наших волнах прозвучали свежие релизы мая. Рубрику открыла заводная музыкальная дорожка «I Hate You» или же «Ненавижу тебя» в исполнении WOODZ(우즈). Певец WOODZ, чье настоящее имя Чо Сын Ён(조승연), дебютировал в 2014 году в составе бойз-группы UNIQ(유니크). Группе, которая была почти что полностью ориентирована на Китай, было суждено расформироваться на фоне конфликта между Сеулом и Пекином вокруг комплексов ПРО THAAD в 2017 году. В 2019 году парень принял участие в шоу на выживание Produce X 101. Он занял пятое место, попав в состав проектной группы X1. С января 2020 год WOODZ активно выпускает сольные работы.

3 мая с третьим мини-альбомом вернулся Рё Ук(려욱) – главный вокалист группы Super Junior(슈퍼주니어). Певец дебютировал в 2005 году в составе этой «супер» группы, которая является одним представителей второго поколения K-POP и пионером распространения корейской волны халлю. Начиная с 2016 года певец также выпускает сольные работы. Мы предложили нашим слушателям трек «Синяя птица»(파랑새) из свежеиспеченного альбома [Дикая Роза](A Wild Rose).

Далее прозвучала песня «Two» в исполнении бойз-группы GOT7(갓세븐). В январе 2021 года у коллектива завершился контракт с JYP Entertainment и все семь участников решили покинуть агентство. И наконец, 23 мая текущего года парни предстали перед публикой в полном составе с двеннадцатым мини-альбомом [GOT7].

Затем мы предложили прослушать лиричную музыкальную композицию «Why» в исполнении певца Хван Чхи Ёля(황치열). Парень, который некогда давал айдолам вокальные уроки, вышел из-за кулис и теперь выпускает «свои альбомы» и выступает на «своей сцене». Он стал моделью для Национальной Организации Туризма Кореи и является видным представителем корейской волны халлю.

В мае стартовали многие телесериалы и в нашем эфире прозвучали два OST. Первый – саундтрек к исторической мелодраме «Одинокая искренность»(붉은 단심) (в интернете вы сможете найти ее под названием «Одинокое красное сердце»). Песня называется «Звезда, загоревшаяся на рассвете»(새벽에 핀 별 하나) и исполняет ее певица Чон Ха(청하). Второй – саундтрек к мистическому детективу и боевику «Again My Life» или же «Моя жизнь снова». Мощную музыкальную композицию «Хватило же смелости»(무슨 깡으로) исполнил рокер Юн До Хён(윤도현).

16 мая дуэт DAVICHI(다비치) выпустил шестой мини-альбом, который называется [Season Note]. Уже прошло 14 лет с дебюта коллектива, а это значит, что DAVICHI – женский дуэт с самой долгой историей в Корее! Также есть еще одна хорошая новость для поклонников DAVICHI. Участница Ли Хэ Ри выходит замуж этим летом! Что ж, желаю счастливой жизни будущей невесте, и надеюсь, что DAVICHI все также будут радовать нас своими замечательными работами! В завершении прозвучал титульный трек из нового альбома, который называется «Фанфары»(팡파레). Композиция как нельзя лучше подошла для счастливого и торжественного финала рубрики!