Группа BTS представила альбом Proof

Группа BTS (방탄소년단) 10 июня представила музыкальный альбом PROOF. Новая пластинка издана на трёх дисках и включает в себя 48 музыкальных треков. Первые два диска доступны для прослушивания в интернете, третий альбом, ставший своего рода подарком для поклонников группы, доступен только в твёрдом формате. В целом три пластинки представляют собой антологию творчества группы со дня её дебюта по сегодняшний день. Они включают в себя ранее изданные популярные титульные треки, песни в составе различных юнитов, а также сольные композиции. По состоянию на 12 июня, титульный трек «Ещё впереди» (Yet To Come) занимает первые позиции в главных музыкальных чартах РК.