Завод, заполненный готовой продукцией

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Почтительная Сим Чхон (VOD)
2022-06-15
2022-06-13
Автозавод №2 компании Kia Autoland в муниципальном округе Со-гу города Кванчжу переполнен готовой продукцией. Она не вывозится из-за общенациональной забастовки водителей грузовиков.
(Yonhap News)
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2022-06-15
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