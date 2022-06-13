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Завод, заполненный готовой продукцией

2022-06-13

Новости



Автозавод №2  компании Kia Autoland в муниципальном округе Со-гу города Кванчжу переполнен готовой продукцией.  Она не вывозится из-за общенациональной забастовки водителей грузовиков. 

(Yonhap News)

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