Значение горы Пэктусан для корейцев

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Наверное, многие помнят один из самых трогательных моментов межкорейского саммита, который состоялся в Пхеньяне в сентябре 2018 года. Тогдашний президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чон Ын в последний день саммита поднялись на гору Пэктусан, которая является самой высокой точкой Корейского полуострова.

Гора Пэктусан – действующий вулкан. «Пэкту» переводится как «белая голова», и это действительно так: вершина горы покрыта снегом около восьми месяцев в году. Пэктусан является начальной точкой горного хребта Пэктудэган, который тянется вдоль Корейского полуострова до гор Чирисан на юге. Высота Пэктусана – 2.750 метров. Большое кратерное озеро под названием Чхончжиён на вершине горы образовалось в результате мощного извержения вулкана. «Чхончжи» означает «небесное озеро». Оно получило такое название, потому что считалось, что озеро находится именно в том месте, где встречаются небо и земля. Район Пэктусана известен переменчивой погодой. Старая корейская поговорка гласит, что увидеть озеро Чхончжиён может только тот, три поколения семьи которого совершали исключительно добрые дела. О значении горы Пэктусан для корейцев расскажет научный сотрудник Корейского института лесного хозяйства госпожа О Сам Он.