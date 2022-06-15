Почтительная Сим Чхон (VOD)

Давным-давно, в одной прекрасной деревне…

- Отец, впереди колодец. Осторожно!

- Да-да, я крепко держу трость.





Это семилетняя девочка по имени Чхон идёт по улице со своим слепым отцом Сим Хак Кю. Мать Чхон умерла почти сразу после рождения дочери. Старик Сим ходил по всей округе в поисках кормилиц, так и прошло детство девочки.

Однажды Чхон услышала, что отец сможет прозреть, если принесёт в буддийский храм триста мешков риса и будет усердно молиться. После долгих переживаний она пошла к торговцам, которые искали человека для жертвоприношения в море и за что обещали выплатить любое вознаграждение... Прозреет ли Сим Хак Кю? Что случилось с девочкой Чхон?