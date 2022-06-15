Рассказ «Хозяйка лачуги» писательницы Ким Чжон Э

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После прекращения раздачи продуктов и начала «Трудного похода» люди, не выходившие на работу из-за голода, должны были отдавать так называемые «августовские» товары. Указ о перерабатывающем производстве был издан 3 августа и подразумевал, что человек ежемесячно, согласно заданию партии, должен производить различные товары и отдавать их организации или партии; другими словами, это была общественная задача, поставленная перед каждой организацией. Если производить и отдавать было нечего, то человек обязан был отдать наличную сумму, равную стоимости этих товаров.





Бабушка подошла поближе и приоткрыла тканевую сумку Кён Сим. При виде поблёскивающей алюминиевой чаши бабушка с ужасом поняла, что это свадебный подарок, поэтому она пристально взглянула на Кён Сим. Под этим вопрошающим взглядом женщина рассказала, почему вынуждена была продавать посуду. И всё же она не смогла признаться, что уже давно семья ела только травяную кашу, а последние два дня жила лишь на одной воде. От нахлынувшей грусти Кён Сим разрыдалась.

- Я не знала, что ваша семья так страдает из-за голода. Надо было сразу сказать. Такова сейчас жизнь… Слышала выражение «сосед лучше родственника»? Не ходи на рынок, а лучше возьми нашу кукурузу. Вернёшь до того, как у нас закончится еда.





할머니가 다가들며 경심이의 천 가방을 열었다.

반짝이는 알루미늄 양재기가 결혼하면서 갖고 온 기물이라는 것을

알고 있는 은심 할머니가 와뜰 놀라며 경심을 주시한다.





그 눈이 무엇을 묻고 있는가를 아는 경심은

할 수 없이 그릇을 팔러 떠나게 된 사연을 터놓았다.

풀죽만 먹다가 물로 이틀을 견뎠다는 말까지는 꺼내지 못하고

그냥 설움에 치밀어 울음을 터트리고 말았다.





“우린 순철이네가 식량 때문에 이렇게까지 고생하는 줄은 몰랐소.

에구, 말을 해야지. 지금이 어떤 세월인데....

이웃이 사촌보다 낫다는 소릴 못 들었소?

그러지 말고 우리 집 강냉이를 먼저 갖다 먹소.

우리 집에 먹을 게 떨어지기 전에 갚아 주면 되오.”





Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Семью настиг серьёзный голод, но лишь Кён Сим боролась с ним ради всей семьи. Её муж имел работу, однако оказался бессилен, а секретарь партийной организации не только не заботился о страданиях собственных сотрудников, но ещё и отнимал у крестьян последние семена, которые позже обменивал на алкоголь. Северная Корея – страна с сильными патриархальными устоями, однако после ухудшения экономической ситуации женщины часто вынуждены были в одиночку обеспечивать семью. Как раз трудности и волю таких женщин символизирует собой главная героиня Кён Сим. В конце произведения с ней делится едой соседская бабушка, что говорит о тёплом намёке автора на солидарность и сплочённость женщин.





Кён Сим слабо почувствовала, как мутнеет сознание, а тело погружается в землю. Она понимала, что это смерть. Ведь прошлой ночью Кён Сим уже чётко её ощутила. Но в отличие от вчерашнего вечера она почувствовала в душе новое, крепко осевшее чувство удовлетворения. Вчера было грустно, а сейчас Кён Сим была счастлива. Даже если она умрёт, муж и дети останутся живы. Нет, выживут благодаря ей.





경심은 의식이 흐려지고 몸이 땅 밑으로 잦아드는 것을 어렴풋이 느꼈다.

이게 죽음이라는 것도 안다. 어젯밤 분명 겪었으니까.

그러나 엊저녁과는 상대적으로 다른 만족감이 차분히 가슴에 내려앉는 것을 경심은 느꼈다. 어젯밤엔 슬펐지만 지금은 행복했다. 이렇게 가도 식구들은 사니까, 아니 살렸으니까.









Писательница Ким Чжон Э родилась в 1968 году в г. Чхончжине провинции Хамгён-Пукто. Дебютировала в 2014 году с произведением «Еда».