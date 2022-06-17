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Шоубиз сегодня от 16 июня

#Шоубиз Сегодня l 2022-06-16

Сеул сегодня

Шоубиз сегодня от 16 июня

1. Новый альбом группы BTS снова на вершинах чартов.

2. Скончался легендарный телеведущий Сон Хэ.

3. Фестиваль ударной музыки пройдет в Сеуле.

4. Южная Корея и Саудовская Аравия хотят сотрудничать в сфере шоу-бизнеса.

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