Шоубиз сегодня от 16 июня

Отбросив предубеждения и дискриминацию
2022-06-17
#Шоубиз Сегодня l 2022-06-16
1. Новый альбом группы BTS снова на вершинах чартов.
2. Скончался легендарный телеведущий Сон Хэ.
3. Фестиваль ударной музыки пройдет в Сеуле.
4. Южная Корея и Саудовская Аравия хотят сотрудничать в сфере шоу-бизнеса.
2022-06-17
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