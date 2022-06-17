Отбросив предубеждения и дискриминацию





Студенческий подкаст «Сабучжак» вызвался быть мостом между народами Юга и Севера. Предоставляя возможность беженцам с Севера высказаться на условиях анонимности, подкаст помогает им, отбросив настороженность, соприкоснуться с южнокорейским обществом благодаря откровенному разговору.





В подкасте «Сабучжак» стараются искренне представлять своих гостей, выходцев с Севера, без приукрашивания или обобщений. На фото — команда «Сабучжак» в студии. Слева направо: Ан Сон Хёк, Ан Хе Су, Пак Се А.

© Han Sang-moo

«По правде говоря, я из Северной Кореи». Любому выходцу с Севера, осевшему на Юге, требуется большая смелость, чтобы сказать эти простые слова, поскольку они обычно провоцируют подозрения, предубеждения и дискриминацию.

Подкаст «Сабучжак» уже три года выпускают южнокорейские студенты в Сеуле. Главная цель передачи состоит в том, чтобы путём искреннего диалога разрушить предубеждения относительно выходцев с Севера и сузить психологическую дистанцию между жителями Юга и Севера.

Многие участники беспокоятся о своих родственниках, оставшихся на Севере, поэтому в передаче придумывают забавные прозвища, состоящие из названия местности и блюда, которой она славится. К примеру, «Хесанский камчжа-пап» означает, что выходец из Хесана провинции Янгандо с удовольствием ел на родине «рис с картошкой».





НАЧАЛО И СОЗДАТЕЛИ ПРОГРАММ

Подкаст начал работать в 2018 году. Его придумал Пак Пён Сон, тогда — студент Университета Ёнсе. Сейчас он работает в консалтинговой фирме.

— Я подумал, что нельзя просто пройти мимо, зная, что выходцы с Севера подвергаются дискриминации и страдают от предубеждений. - говорит г-н Пак. - Поэтому я решил сделать передачу, в которой они без прикрас рассказывают свои истории.





Главный канал общения подкаста «Сабучжак» с аудиторией — это комментарии. В Instagram каждую неделю также выкладывают так называемые «новости в карточках», подытоживая таким образом содержание передач.

Сейчас над выпусками «Сабучжак» работают три команды по три студента, которые по очереди выпускают передачи. Подкаст записывают каждую неделю, пригласив одного гостя. Каждая передача состоит из трёх частей: в первой части говорят о еде на родине гостя и его жизни на Севере, во второй — о бегстве с Севера, а в третьей — об обустройстве и жизни на Юге. Формат передачи — непринуждённая беседа, поэтому скрипт заранее не прописывают.

Среди гостей глубокое впечатление на ребят произвёл бизнесмен, которого разыскивала госбезопасность Северной Кореи за его деятельность в качестве брокера, помогавшего людям бежать из страны, и тот факт, что он начал заниматься ею, когда ему было лишь 15 лет. К настоящему моменту в подкасте приняли участие около 130 гостей.

Начиная с третьего сезона, который стартовал в сентябре 2019 года, в команде участвуют также студенты выходцы с Севера. Это Ан Сон Хёк, студент 4 курса факультета политологии Университета Ёнсе, и Пак Пом Хваль, второкурсник факультета физического воспитания Сеульского госуниверситета. Ан Сон Хёк, который бежал с родителями из Чхончжина провинции Хамгён-Пукто в 2011 году, сейчас исполняет обязанности главы подкаста.

— Я присоединился к команде по предложению друга, который уже работал в проекте, - говорит он.- Я испытываю огромную гордость, когда гости признаются, что в повседневной жизни они слишком заняты, чтобы думать о родине, но, участвуя в нашей программе, могут воскресить старые воспоминания.

Подкаст, ставший близким другом выходцам с Севера, по данным за сентябрь 2021 года, достиг суммарного уровня в 200 тысяч прослушиваний. Слушатели оставляют свои впечатления в комментариях, а также присылают личные сообщения в Instagram.





Сборник эссе «Я буду жить обычной, но особой жизнью» знакомит читателей с уникальной северокорейской кухней и содержит иллюстрированные рецепты. В нём 12 гостей сезона рассказывают о блюдах, которыми славятся их родные места, а также делятся опытом и воспоминаниями, связанными с кулинарией.

© Project jieum

ИЗМЕНИВШИЙСЯ ВЗГЛЯД

Общаясь с разнообразными гостями, создатели проекта сами изменились и теперь прилагают усилия, чтобы показать, что выходцы с Севера — это не группа людей с определённым имиджем, а люди, у каждого из которых есть своё лицо.

— Когда на занятиях мы обсуждаем вопрос объединения Кореи, студенты разделяются на два лагеря. Больнее всего слышать, как молодые люди называют друг друга врагами, - говорит Сон Хёк. - Я хотел бы как можно дольше передавать истории выходцев с Севера, чтобы наша передача могла успешно играть роль моста, помогая южанам и северянам лучше понимать друг друга.





Ким Хак Сун, журналист, приглашённый профессор отделения СМИ Университета Корё





Полный текст статьи «Отбросив предубеждения и дискриминацию»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.