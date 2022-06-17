Министры обороны РК, США и Японии встретились в Сингапуре

ⓒYONHAP News

12 июня министр обороны РК Ли Чжон Соп встретился со своими коллегами из США и Японии Ллойдом Остином и Нобуо Киши. Трёхсторонняя встреча состоялась в Сингапуре в рамках саммита по безопасности в Азии, известного как диалог Шангри-Ла. Стороны договорились о регулярном проведении совместных учений по предупреждению о ракетном нападении, а также об определении дополнительных совместных мер по реагированию на ракетные пуски Севера.

Ранее учения по предупреждению о ракетном нападении проводились ежеквартально на кораблях в морских территориях каждой из стран, однако с 2018 года стали проводиться закрыто и нерегулярно с учётом атмосферы примирения, установившейся в тот момент между РК, США и КНДР. Прежде нерегулярными были и учения по перехвату баллистических ракет «Тихоокеанский дракон» (Pacific Dragon). Теперь они также будут проводиться регулярно и пройдут уже в начале августа с участием трёх стран и Австралии. Учения по предупреждению о ракетном нападении пройдут и во втором полугодии.

Кроме того, в ходе переговоров была затронута тема сдерживания Китая. Участники договорились об обмене информацией в целях создания свободной и открытой зоны в Индо-Тихоокеанском регионе, об обсуждении политических вопросов региона на высоком уровне и трёхстороннем сотрудничестве, включая совместные учения. Министры обороны выразили решительное несогласие с односторонними действиями, ведущими к обострению ситуации в регионе, а также подчеркнули важность стабильности и мира в Тайваньском проливе.