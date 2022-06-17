На финансовом рынке РК сохраняется нестабильность

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В связи с нарастающей нестабильностью финансового рынка 14 июня в министерстве планирования и финансов Республики Корея состоялось заседание рабочей группы по вопросам экстренного реагирования. Представители министерства отметили серьёзность положения в реальной экономике и на финансовом рынке из-за сильной переменчивости внутренних и внешних факторов. Ситуацию усугубляют такие внутренние факторы как недавняя забастовка водителей грузовиков. В этот же день внеплановое заседание по ситуации на рынке провели и в Банке Кореи. Было принято решение вести мониторинг изменений рынка и предпринимать активные действия для стабилизации ситуации. Аналогичное совещание по оценке текущих факторов риска было проведено финансовым комитетом совместно с другими финансовыми организациями. Для стабилизации финансового и валютного рынков правительство намерено работать в тесном сотрудничестве с Банком Кореи, увеличив размер выкупа государственных облигаций.

Нестабильность финансового рынка напрямую сказывается на росте потребительских цен. Так, в мае рост цен составил 5,4% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель за последние 13 лет и 9 месяцев. Ожидается, что в июне и июле рост потребительских цен превысит 6%. При этом в апреле одновременно снизились объёмы производства, потребления и инвестирования. Кроме того, шок от роста цен на рынке США негативно сказался на падении акций и ослаблении валютного курса на южнокорейском рынке. Так, акции на внутреннем фондовом рынке упали на 3,52%, а стоимость национальной валюты снизилась более чем на 15 вон за доллар. В июне продолжает фиксироваться отток иностранного капитала. За семь рабочих дней с южнокорейского рынка акций и облигаций было выведено около 8 млрд. долларов. Пока предпосылок стабилизации ситуации не предвидится.