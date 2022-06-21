Красные туфли (2) 어떻게 된 거야?

Певец Ли Му Чжин выпускает первый мини-альбом
2022-06-21
#Говорим как герои сериалов l 2022-06-20
Диалог недели
젬마 (Джемма): 어우 야. 이거 좀 놔봐 좀.
Джемма: Эй, ну отпусти!
유경 (Ю Гён): 너 어떻게 된 거야. 말해봐 얼른.
Ю Гён: Что произошло? Рассказывай быстро.
젬마 (Джемма): 하아
Джемма: Ха-а…
유경 (Ю Гён): 말해보라니까.
Ю Гён: Говорю, рассказывай скорее.
젬마 (Джемма): 나 돈 빌렸던 사채업자들 그 사람들이 찾아왔었어.
Джемма: Пришли кредиторы, у которых я заняла деньги.
나한테 행패 부리니까 대표님이 그 사람 쫓아버린 거구.
Начали угрожать мне, вот директор и выгнал их.
유경 (Ю Гён): 세상에! 그럼 대표님 이마 다친 게 그것 때문이야?
Ю Гён: Обалдеть! Значит, царапина на лбу у директора – из-за этого?
Фраза недели
어떻게 된 거야?
[О-то-кхэ дуэн го-я]
Что произошло?
Примеры
☞ 너의 시험이 어떻게 된 거야?
«Как прошел твой экзамен?»
☞ 어머니 수술이 어떻게 된 거예요?
«Как прошла операция мамы?»
Другие выражения
☞ 어떻게 된 일이야?
«Что произошло?»
2022-06-21
2022-06-20 16:42:21
2022-06-20 15:53:58
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