Красные туфли (2) 어떻게 된 거야?

Диалог недели

젬마 (Джемма): 어우 야. 이거 좀 놔봐 좀.

Джемма: Эй, ну отпусти!

유경 (Ю Гён): 너 어떻게 된 거야. 말해봐 얼른.

Ю Гён: Что произошло? Рассказывай быстро.

젬마 (Джемма): 하아

Джемма: Ха-а…

유경 (Ю Гён): 말해보라니까.

Ю Гён: Говорю, рассказывай скорее.

젬마 (Джемма): 나 돈 빌렸던 사채업자들 그 사람들이 찾아왔었어.

Джемма: Пришли кредиторы, у которых я заняла деньги.

나한테 행패 부리니까 대표님이 그 사람 쫓아버린 거구.

Начали угрожать мне, вот директор и выгнал их.

유경 (Ю Гён): 세상에! 그럼 대표님 이마 다친 게 그것 때문이야?

Ю Гён: Обалдеть! Значит, царапина на лбу у директора – из-за этого?





Фраза недели

어떻게 된 거야?

[О-то-кхэ дуэн го-я]

Что произошло?





Примеры

☞ 너의 시험이 어떻게 된 거야?

«Как прошел твой экзамен?»

☞ 어머니 수술이 어떻게 된 거예요?

«Как прошла операция мамы?»





Другие выражения

☞ 어떻게 된 일이야?

«Что произошло?»



