Певец Ли Му Чжин выпускает первый мини-альбом

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Певец Ли Му Чжин (이무진) выпускает первый в своей карьере мини-альбом. Релиз пластинки состоится 23 июня, спустя четыре года после его дебюта. Новая музыкальная работа Ли Му Чжина получила название Room Vol.1 (룸 볼륨. 1), сообщает продюсерское агентство BPM Entertainment. Ли Му Чжин – является одним из подающих большие надежды исполнителей. Он дебютировал в 2018 году, представив песню «Прогулка» (산책). В 2021 году певец принял участие во втором сезоне музыкальной передачи телеканала JTBC Sing Again (싱어게인 - 무명가수전), по итогам которой занял третье место. Ли Му Чжин показал уникальное исполнение песен, благодаря чему заслужил большое внимание телезрителей. По окончании передачи, в мае 2021 года, певец выпустил песню «Светофор» (신호등), долгое время остававшуюся на вершине музыкальных чартов РК. Кроме того, он известен благодаря исполнению саундтреков к южнокорейским сериалам, включая сериал «Мудрая врачебная жизнь 2» (슬기로운 의사생활 시즌 2).