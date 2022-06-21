Первый юнит в составе группы APINK готовится к дебюту

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Гёрл-группа APINK (에이핑크) представит первый за всю свою историю существования юнит. Как сообщили в продюсерском агентстве IST Entertainment, в состав подгруппы войдут две участницы APINK – Пак Чхо Рон (박초롱) и Юн Бо Ми (윤보미). Новый юнит получил название «Чхо Бом» (초봄), он состоит из первых частей имён его участниц. Выход первого альбома запланирован на июль текущего года. В IST Entertainment отметили, что это первый юнит группы APINK с начала её дебюта в 2011 году. В связи с этим девушки приложили максимум усилий, чтобы порадовать своих поклонников качественно новой музыкой. Группа APINK в настоящее время состоит из пяти участниц. Она дебютировала в апреле 2011 года и на сегодняшний день является одной из популярнейших гёрл-групп страны. Её участницы в феврале текущего года представили последний альбом под названием «Рог» (HORN).