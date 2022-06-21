Нурсултан принял концерт южнокорейской поп-музыки





Столица Казахстана Нурсалтан 18 июня приняла концерт с участием артистов из Республики Корея (РК). Мероприятие под названием «Сәлем! K-POP FESTA» («Привет! K-POP FESTA) состоялось в рамках года культурного обмена между двумя странами. Столицу Казахстана постили ряд популярных в РК исполнителей – певица Пэк Чи Ён (백지영), бой-бэнд Highlight (하이라이트) и гёрл-группа VIVIZ (비비지), состоящая из трёх участниц распавшейся группы GFRIEND (여자친구). Пэк Чи Ён исполнила несколько песен, в том числе песни «Та женщина» (그 여자), «Меня словно ранили» (총 맞은 것처럼). Участницы группы VIVIZ Ын Ха (은하), Син Би (신비) и Ом Чжи (엄지) приехали в нарядах, вышитых в стиле национального костюма ханбок. Девушки спели ряд песен из репертуара группы GFRIEND, в которой они ранее выступали. Для бой-бэнда Highlight минувшая поездка стала второй, после того как они в 2017 году были приглашены на международную выставку ЭКСПО-2017. В целом жители Казахстана проявили большой интерес к мероприятию. Все билеты были проданы за три часа после начала продаж.