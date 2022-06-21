Рассказ «Паутина железных дорог» писателя То Мён Хака

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Мы взяли вещи, вышли с вокзала и попытались поймать машину до Тхэчхона, но машин не было, а на улице темнело. В этот момент к нам подошёл охранник вокзала.

- Завтра утром из Пхеньяна отправляется поезд на Чхонсу. До полудня сможете уехать.

И действительно следующим утром пришёл поезд, шедший до Чхонсу. Но теперь появилась другая преграда. Узнав о том, что мы повезём зеркала, кондуктор, начальник состава и помощник кондуктора не хотели от нас отставать.

Я едва сдерживал ярость. Железная дорога – артерия страны – представляла собой вовсе не артерию, а паутину, высасывавшую кровь из простого народа.





Мы взяли вещи, вышли с вокзала и попытались поймать машину до Тхэчхона, но машин не было, а на улице темнело. В этот момент к нам подошёл охранник вокзала.

- Завтра утром из Пхеньяна отправляется поезд на Чхонсу. До полудня сможете уехать.

И действительно следующим утром пришёл поезд, шедший до Чхонсу. Но теперь появилась другая преграда. Узнав о том, что мы повезём зеркала, кондуктор, начальник состава и помощник кондуктора не хотели от нас отставать.

Я едва сдерживал ярость. Железная дорога – артерия страны – представляла собой вовсе не артерию, а паутину, высасывавшую кровь из простого народа.





안주장마당 경대 가격이 그렇게까지 싸진 것도 불과 며칠 전부터였다.

우리가 길에서 숱한 시간을 낭비하는 동안

우려했던 대로 삼면경대가 이 지역에서 돈이 된다는 정보가

혜산의 큰 손들에게 알려진 것이다.

그들은 굼벵이같이 움직이는 열차보다 트럭에 상품을 대량으로 싣고

신속히 이동해 물건들을 싼값에 뿌려버린다.

그러니 우리 같은 개미들이 녹아날 수밖에 없다.





고민 끝에 까나리를 사서 혜산에 팔기로 한다.

커다란 수지통 다섯 개에 까나리를 채우고

올 때와 마찬가지로 복잡한 열차에 시달리며 혜산에 도착했다.





Из интервью с профессором Пан Мин Хо:

Герои решили вернуться домой с товаром, который можно дорого продать в Хесане, и поэтому купили угрей. Эта рыба имеет очень сильный запах. Однако после стольких страданий приятели увидели, что рыба превратилась в труху. Другими словами, их план не сработал. Произведение отлично передаёт реалии северокорейской экономики. Автор хотел показать читателю экономические трудности, на фоне которых формируются капиталистические отношения, паразитическое поведение и взяточничество северокорейских чиновников и бюрократов, печальную реальность простого народа, страдающего от такого давления.





На следующий день на рынке Хесана привлекла внимание женщина, появившаяся с «новинкой», о которой раньше никто не слышал. На листе бумаги было написано «Труха угря. Пять тысяч вон за килограмм». Женщина активно продавала её, рассказывая, что труху можно класть в тыквенный суп, а можно посыпать ею картофельные закуски.

Это жена вышла на рынок, чтобы отработать спущенные мною деньги.





다음 날 해산 장마당에는 전혀 듣도 보도 못한

‘신상품’을 들고 나온 여인이 나타나 눈길을 끌었다.

종이에 ‘까나리가루 팝니다. 1킬로 5천 원’하고 써놓았는데,

까나리 가루는 호박국 끓일 때 넣어도 좋고,

감자반찬 할 때 뿌려도 좋고, 하며 열심히 팔았다.





내가 망친 돈을 회복하려 아내가 나선 것이었다.





그리고 아내는 목돈을 가루로 전변시킨 내 공적을 참작해

이날부터 ‘소비지도원’이라 부르던 별명을 취소하고,

‘멍멍이’로 하향 조정해 주었다.









Писатель То Мён Хак родился в городе Хесан северокорейской провинции Янгандо в 1965 году. Его дебют состоялся после публикации в журнале «Корейские рассказы» Корейской ассоциации литераторов.