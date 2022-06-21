Значение гор Кымгансан для корейцев

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Известная песня под названием «Тоскуя по горам Кымгансан» начинается словами: «Кто создал эти прекрасные горы? Мы тоскуем по 12-ти тысячам этих безмолвных вершин». Горный массив Кымгансан, известный своими красивыми пейзажами, является одним из самых известных на Корейском полуострове, наряду с горным массивом Пэктусан. Включая множество пиков небольшой высоты, в составе горного массива насчитывается в общей сложности около 12-ти тысяч пиков. В одной из известных северокорейских народных песен под названием «Пейзаж хорош, жизнь тоже хороша» говорится, что корейцы гордятся горами Кымгансан. Горы Кымгансан на Севере долгие десятилетия были недоступны для южнокорейцев из-за национального разделения. Однако ситуацию удалось изменить покойному основателю группы Хёндэ Чон Чжу Ёну, который родился в Северной Корее. В 1989 году он подписал с северокорейской стороной соглашение о туристических поездках в горы Кымгансан. В июне 2005 года, через 7 лет после начала туристической программы, накопленное количество туристов превысило миллион человек, а в 2008 году приблизилось к двум миллионам. В 2008 году неожиданный трагический инцидент поставил точку в успешной туристической программе. 27 апреля 2018 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чон Ын обменялись рукопожатиями в Доме мира в пограничном пункте Пханмунчжом. Большой пейзаж гор Кымгансан висел за их спинами на стене в зале заседаний. Похоже, обе стороны надеялись, что горы Кымгансан станут символом межкорейского примирения и сотрудничества. Мы искренне надеемся на то, что рано или поздно так и будет. Мы узнаем о том, как какое значение для корейцев имеют горы Кымгансан, от научного сотрудника Корейского института лесного хозяйства госпожи О Сам Он.