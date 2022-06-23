С течением времени традиционная музыка часто меняется, обретая новые формы и грани, а иногда и вовсе забываясь. В этом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы познакомитесь с традиционными песнями и мелодиями, которые прошли проверку временем и обрели новое звучание в обработке современных музыкантов.





Выпуск 571. Традиционные мелодии в современной обработке