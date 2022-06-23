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Традиционные мелодии в современной обработке

#Мелодии Кореи l 2022-06-23

Мелодии Кореи

Традиционные мелодии в современной обработке

С течением времени традиционная музыка часто меняется, обретая новые формы и грани, а иногда и вовсе забываясь. В этом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы познакомитесь с традиционными песнями и мелодиями, которые прошли проверку временем и обрели новое звучание в обработке современных музыкантов.


Выпуск 571. Традиционные мелодии в современной обработке

  • Песня «Тальгори» – Ли Хан Чхоль (вокал)
  • Мелодия «Суянсанга» – Ли Чжи Су (композитор)
  • Песня «Метаморфозы» (композитор Чхве Го Ын) – Чхэ Су Хён (вокал)
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