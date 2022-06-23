Шоубиз сегодня от 23 июня
2022-06-23
#Мелодии Кореи l 2022-06-23
С течением времени традиционная музыка часто меняется, обретая новые формы и грани, а иногда и вовсе забываясь. В этом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы познакомитесь с традиционными песнями и мелодиями, которые прошли проверку временем и обрели новое звучание в обработке современных музыкантов.
Выпуск 571. Традиционные мелодии в современной обработке
2022-06-23
2022-06-23 13:26:04
2022-06-23 12:49:34
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >