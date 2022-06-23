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20 июня, в Международный день беженцев, правительство страны пообещало улучшить сбалансированность политики по отношению к беженцам, а также пересмотреть систему подачи заявок на статус беженца. В ходе встречи организации по поддержке беженцев пожаловались на большое количество недостатков нынешней политики. Наиболее проблематичной является строгая система рассмотрения заявок на статус беженца, из-за чего за последние пять лет статус беженца получали не более одного процента подавших заявки. В Национальном комитете по защите прав человека отметили срочность пересмотра отношения к тем, кто подаёт на статус беженца повторно. В настоящий момент первичные и повторные заявки рассматриваются отдельно из-за возможных злоупотреблений. Лица, подающие заявки повторно, не имеют права получить продление статуса пребывания, не получают пособие на проживание и не могут работать.

Международный день беженцев был учреждён ООН в 2000 году, чтобы привлечь внимание мировой общественности к беженцам, страдающим из-за войн, политических, религиозных гонений или по другим причинам. В конце прошлого года в мире насчитывалось около 89 млн. беженцев, однако за последние пять месяцев этот показатель вырос на 12%. В середине прошлого века в результате Корейской войны многие корейцы сами вынужденно становились беженцами, но сегодня среди южнокорейцев не столь сильно развито осознание этой проблемы. Наибольший приток беженцев в Республику Корея был зафиксирован в 1970-е годы, когда в страну массово приезжали жители Вьетнама. В последнее время в страну всё чаще приезжают беженцы из других стран, поэтому проблема становится всё острее. Несмотря на усилия правительства по защите прав беженцев, пока для южнокорейского общества свойственно непонимание этих людей.