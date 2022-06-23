Президент РК пообещал поддержку атомной отрасли

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22 июня президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетил завод компании Doosan Enerbility по производству оборудования для выработки электроэнергии на атомных станциях. Глава государства подтвердил свои предвыборные обещания об отмене политики отказа от атомных электростанций. Президент выразил сожаление по поводу того, что последние несколько лет атомная отрасль испытывала трудности из-за политики прежнего правительства. Юн Сок Ёль подчеркнул, что теперь важно вывести эту отрасль на новую орбиту развития, пообещав поддержку правительства, чтобы ключевой завод отрасли смог снова заработать в полную силу. Глава государства в очередной раз подтвердил планы возобновления строительства третьего и четвёртого энергоблоков АЭС «Синхануль». По словам президента, отечественная отрасль атомной энергетики уже получила мировое признание за высокий уровень технологий и стабильность. При этом строительство АЭС южнокорейскими компаниями способно удовлетворять как бюджет, так и сроки. По указу Юн Сок Ёля, в этом году компаниям из сферы атомной промышленности будут экстренно выделены заказы на сумму 92,5 млрд. вон (71 млн. долларов), а к 2025 году объём дополнительных заказов составит не менее 1 трлн. вон (767 млн. долларов).

В администрации президента пояснили, что визит главы государства на завод состоялся в рамках плана правительства по укреплению конкурентоспособности страны в сфере атомной энергетики и увеличения экспорта отечественных предприятий из этой сферы. Для реализации данной политики создана рабочая группа, которая совместно с профильными ведомствами занимается поиском способов повышения конкурентоспособности отрасли.