В РК успешно запущена ракета «Нурихо»

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Первая южнокорейская ракета-носитель «Нурихо» (KSLV-II) успешно запущена 21 июня в 16:00 с космодрома «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо. Полёт прошёл по заранее намеченному плану. Отделение первой ступени произошло через 123 секунды после старта на высоте 62 км. Через 269 секунд после старта на высоте 273 км произошло отделение второй ступени. В 16:13 прекратили работу двигатели третьей ступени, и ракета успешно достигла заданной орбиты. Через 875 секунд после старта, от ракеты отделился спутник для контроля её характеристик массой 162,5 килограмма. Через 15 минут 45 секунд от ракеты по очереди отделились четыре исследовательских спутника и макет полезной нагрузки массой 1.300 килограммов. Таким образом, все задачи полёта были выполнены успешно.

Министр науки и информационно-коммуникационных технологий Ли Чжон Хо через час после старта ракеты заявил, что её успешный запуск стал историческим моментом не только для научно-технологического сектора, но и для всей страны. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе видеоконференции с научно-исследовательским составом подчеркнул, что страна открыла путь в космос.

«Нурихо» - первая ракета-носитель, разработанная с использованием исключительно отечественных технологий. 21 октября прошлого года первая попытка запуска ракеты оказалась частично успешной. Изначально повторный запуск «Нурихо» должен был состояться 15 июня, однако был отложен из-за механических неполадок и плохой погоды. Полный успех состоявшегося запуска открывает большие перспективы для последующих отечественных разработок ракет с носителями разного размера. Он позволит Республике Корея стать полноправным членом космического сообщества.